Diaz vince in Calabria, Futbol Cinco ko, pari del Nettuno

Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. È questo l’esito delle partite che hanno visto protagoniste le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno.

Pronostico rispettato per i biancorossi di Danisi che, in trasferta, superano per 5-3 il fanalino di coda Mirto nel decimo incontro del campionato cadetto girone G in virtù delle marcature siglate da Di Benedetto, Caggianelli, Pedone e i due nuovi acquisti Xabi ed Igor da Rocha. Diaz che si porta a quota 12 punti in graduatoria e, nel prossimo turno in programma sabato 18 dicembre, ospiterà al “Paladolmen” la Polisportiva Torremaggiore.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Cade invece il Futbol Cinco battuto per 5-2 dall’Audace Monopoli nell’ultimo turno d’andata della massima competizione regionale. Le reti nerazzurre portano la firma di De Cillis e D’Elia invece, per i padroni di casa,

Rodrigo Marques autore di un poker a cui si aggiunge il sigillo di Garritano. Il Futbol Cinco chiude la prima parte del campionato al settimo posto con 16 punti frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte. Il torneo andrà in archivio per dare spazio al primo turno della Coppa Italia. I biscegliesi affronteranno tra le mura amiche, il Futsal Monte Sant’Angelo battuto per 10-9 dal New Taranto calcio a 5 e classificatosi al decimo posto.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Primo pareggio stagionale per il Nettuno che, dinanzi al proprio pubblico, impatta per 2-2 contro il Grimal Team nella decima giornata del torneo di serie C2 girone A. Le reti biancazzurre portano la firma di Valente. Biscegliesi che si portano a quota 4 punti in classifica e, sabato prossimo, si recheranno nella tana del Just Mola.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo