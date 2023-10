Diaz vince di misura, cadono Cinco e Nettuno / RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria e due sconfitte. E’ questo il bilancio delle rappresentanti biscegliesi del futsal Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 21 ottobre.

Secondo successo di fila per i biancorossi di Di Chiano che superano al “Paladolmen” per 3-2 l’Essedi Maschito nel secondo incontro del campionato cadetto girone G. Ospiti in vantaggio con Del Cogliano al 17’22. Trentasei secondi dopo arriva il pareggio di capitan Pedone. Nella ripresa, i padroni di casa siglano altre due marcature grazie ad un autorete e Mongelli invece, per la squadra ospite va a segno Ferrenti. Diaz che si porta a quota 6 punti in compagnia del Senise e del Casali del Manco Futsal. Sabato 28 ottobre, trasferta in Calabria contro il Main solution Mirto battuto per 10-3 dal Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Cade invece il Futbol Cinco sconfitto per 12-6 dal Carovigno nel sesto incontro del massimo torneo regionale. Ai ragazzi di Tritto non bastano la tripletta di Tritto, la doppietta di L’Erario e il sigillo di Uva per tornare a casa con un risultato positivo. Nerazzurri che rimangono sempre a 3 punti. Nel prossimo turno, in programma sabato 28, al “Pala Cosmai” arriverà il Futsal Brindisi.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Il Nettuno rinvia l’appuntamento con i primi punti in campionato. I biancazzurri vengono battuti per 4-2 dal Giovinazzo nel terzo turno del campionato serie C2 girone A. Per i ragazzi di Ventura a segno Losapio e Piergiovanni.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Diaz