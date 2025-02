Diaz tenta la fuga, sfida salvezza per il Cinco, Nettuno a Molfetta

L’ultimo sabato del mese di Febbraio coincide con gare molto interessanti per le rappresentanti biscegliesi del futsal che scenderanno in campo tutte alle ore 16.00.

La capolista Diaz sarà di scena a Carovigno per affrontare la compagine locale nel match numero 17 del campionato cadetto girone G. I biancorossi mettono nel mirino la dodicesima affermazione stagionale per mantenere il vantaggio sul Soverato. La squadra locale nell’ultimo turno ha riposato e vuole dare continuità al successo per 5-4 contro il Ferrandina per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Non si escludono reti visto che si affrontano il Carovigno ha siglato 73 reti mentre la Diaz 69. Al contempo i locali detengono il secondo peggior reparto arretrato con 88 gol subiti contro i 24 della Diaz (miglior difesa). Dirigerà l’incontro GIglio Pietro Granata di Sala Consilina coadiuvato da Sante Garofalo di Battipaglia. Crono: Antonio Ciniero di Brindisi.

Dopo l’exploit contro il Conversano, il Futbol Cinco va a caccia del bis nella gara interna contro il Futsal San Martino valevole per il ventunesimo incontro del massimo torneo regionale. I nerazzurri hanno un solo risultato a disposizione per aumentare le speranze salvezza. Di fronte due squadre che hanno come obiettivo la permanenza in C1. Statistiche alla mano, sono 12 i punti conquistati dai biscegliesi contro i 15 del San Martino. Inoltre, le due contendenti hanno subito rispettivamente 111 e 94 gol che ne fanno due dei reparti più perforati del campionato. Nel match d’andata il San Martino s’impose per 6-2. Francesco Mallardi di Bari è l’arbitro designato per l’incontro e sarà affiancato da Vitantonio Diviccaro di Barletta. Crono: Simone Buldrini di Bari.

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Pala Panunzio” di Molfetta per affrontare le Aquile in occasione della diciottesima giornata del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri sono reduci dal buon pareggio interno per 3-3 contro il San Ferdinando e vogliono proseguire la striscia di imbattibilità per affacciarsi alla zona playout. Si tratta del quarto incontro tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità (una vittoria del Nettuno, una del Molfetta ed un pareggio). La partita sarà diretta da Marco Santese di Taranto.

Foto: Felice Nichilo