Diaz, superato il Futsal Barletta nell’amichevole al PalaDolmen

Terza amichevole stagionale per la Diaz che ieri sera, 21 settembre, ha ospitato al PalaDolmen per un test precampionato il Futsal Barletta.

Match che si è svolto con la formula dei due tempi di gioco da trenta minuti continuativi con mister Danisi che ha dovuto fare a meno dello spagnolo Gonzalez, affaticamento per lui. Per la cronaca la gara è terminata con un 7-3 finale in favore della Diaz. Doppietta per Divincenzo, un gol a testa per Pedone, Di Benedetto, Sasso, Sellak, Caggianelli.

“Volevo verificare il ritmo partita dei miei – esordisce Danisi – provare situazioni gioco nuove e qualche palla inattiva. Ho fatto girare tutti gli elementi del roster a disposizione dosando le energie, visto il lavoro fatto in questi giorni, contro un avversario che sarà sicuramente protagonista nel prossimo campionato di C1”. Per il tecnico della Diaz prosegue il lavoro con un indice di soddisfazione più che apprezzabile, “Ci sono cose vanno inevitabilmente sistemate, ma è normale quando siamo nel pieno del lavoro di carico e l’esordio in campionato dista ancora alcuni giorni. Il clima è buono, si lavora tanto – conclude Danisi – ma i ragazzi stanno dando tutto e sono soddisfatto. Capiremo la nostra dimensione in maniera più chiara quando in palio ci saranno poi i tre punti”.