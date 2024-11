Diaz supera l’Alta Futsal, ko per Cinco e Nettuno/ RISULTATI E CLASSIFICA

Bilancio in chiaroscuro per le portacolori biscegliesi del futsal scese in campo nel pomeriggio di sabato 2 Novembre.

La Diaz si aggiudica il derby pugliese contro l’Alta Futsal battendola per 5-3 grazie alla tripletta di Dell’Olio ed alla doppietta di De Cillis. In virtù dell’affermazione casalinga, i biancorossi si portano a 10 punti in compagnia del Soverato. Sabato prossimo trasferta a Ferrandina per affrontare la squadra locale.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Trasferta indigesta per il Futbol Cinco battuto per 6-2 dal Futsal San Martino con le reti nerazzurre firmate da Sinigaglia ed una autorete. I ragazzi di Tritto restano a 5 lunghezze che significa penultimo posto. Sabato prossimo derby della BAT con il Grimal Futsal Barletta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade anche il Nettuno sconfitto di misura per 4-3 dal Poggiorsini. I gol biancazzurri sono stati siglati da Valente, Cangelli e Lamanuzzi. I biscegliesi rimangono a 3 punti e, nel prossimo turno se la vedranno con il Lucera.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Diaz