Bilancio in chiaroscuro per Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 8 Novembre per disputare le relative gare di campionato.
I biancorossi di Di Chiano tornano alla vittoria battendo al “Pala Cosmai” per 5-3 il Ferrandina grazie alla doppietta di Dell’Olio a cui si aggiungono i sigilli di De Cillis, Salguero e autorete. I biscegliesi, in virtù della vittoria interna, salgono a quota 9 raggiungendo in graduatoria Barletta e Mola. Sabato prossimo trasferta a Sammichele.
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G
Sconfitta esterna per il Futbol Cinco Bisceglie che cede per 5-3 a San Ferdinando. Nerazzurri avanti per 3-1 all’intervallo (De Cillis, Tritto e Cosmai) subendo la rimonta dei locali nella seconda frazione di gioco. Il Futbol Cinco resta sempre all’ultimo posto con 3 lunghezze e sabato prossimo ospiterà al “Pala Cosmai” il Veglie.
CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1
Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco