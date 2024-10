Diaz supera il Casali del Manco in B, ko per Futbol Cinco e Nettuno / RISULTATI E CLASSIFICHE

Bilancio in chiaroscuro per le portacolori biscegliesi di futsal scese in campo nel pomeriggio di sabato 19 ottobre.

La Diaz batte per 2-0 il Casali del Manco nel secondo incontro del campionato cadetto girone G grazie alle reti di Dell’Olio e Rappa. Con la vittoria in questione, i biancorossi salgono a quota 6 punti comandando la classifica insieme all’Aradeo prossima avversaria dei ragazzi di Di Chiano.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Cade il Cinco sconfitto per 4-1 dal Cassano nel turno numero 6 del massimo torneo regionale. Per i locali doppietta di Alemao e marcature di D’Ambrosio e Giustino. Invece, per i nerazzurri gol di Tritto. Futbol Cinco resta a 4 punti in pienza zona playout e sabato prossimo se la vedrà al “Pala Cosmai” con gli Azzurri Conversano.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Sconfitta interna per il Nettuno che cede per 3-2 contro la Soccer Altamura. Non bastano, ai ragazzi di Landriscina, il sigillo di Maurizio Valente e un autogol per evitare il secondo capitombolo consecutivo. I biscegliesi restano a 3. Sabato prossimo turno di Coppa contro le Aquile Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Diaz