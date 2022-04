Diaz supera Città di Potenza, Nettuno ko

Una vittoria ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle biscegliesi Diaz e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 30 aprile.

I biancorossi di Capurso si impongono al “Paladolmen” per 3-1 sulla squadra lucana nella venticinquesima nonchè penultima giornata del campionato cadetto girone G. Apre le danze Di Vincenzo al 10’13” il quale concretizza l’assist di Da Rocha. Cinque minuti dopo gli ospiti pervengono al pareggio con Gines Vega. Ad un secondo dalla fine del primo tempo, Caggianelli, servito ottimamente da Cassanelli, riporta avanti la Diaz. Quando mancano 6′ al termine della gara, i biscegliesi mettono in ghiaccio la contesa siglando il 3-1 con Di Benedetto. La compagine del presidente Cortellino centra la quattordicesima vittoria in campionato sigillando la quarta posizione in classifica con 45 punti. Sabato prossimo, 7 maggio, ultima gara della regular season nella tana del Castellana sconfitta per 9-8 dal Senise.

Sconfitta esterna per il Nettuno battuto per 7-1 dal Poggiorsini nel dodicesimo turno di ritorno del torneo serie C2 girone A. Il gol biancazzurro porta la firma di Gadaleta. Biscegliesi che rimangono a quota 8 punti in classifica e, nel prossimo turno, in programma sabato 7 maggio ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” Emmebi Giovinazzo.

