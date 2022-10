Diaz supera Bitonto, Futbol Cinco ko

Tre punti in due partite. E’ questo il bilancio degli incontri che ha visto protagoniste Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 1 ottobre.

I biancorossi di Capurso superano per 5-1 il Bitonto nel match disputatosi al “Paladolmen” e valevole per la prima giornata del campionato serie B girone G. I biscegliesi sbloccano il risultato dopo 2’24” con Alemao lesto a deviare in porta la conclusione di Di Vincenzo respinta dal portiere Dibenedetto. Nove minuti più tardi arriva il pareggio ospite con una sfortunata autorete di Di Benedetto su tiro di Hamma. Al 16’30” la Diaz si riporta avanti con Di Vincenzo abile a correggere in rete l’imbucata di Allison al termine di un’azione corale. Nella ripresa, dopo sessantacinque secondi, i padroni di casa siglano il 3-1 con una fiondata mancina di Allison. Quando mancano 55” al suono della sirena, Alemao pone in ghiaccio il match mettendo a segno la rete del 4-1 e ripetendosi a dodici secondi dal termine.

In virtù della vittoria interna, la Diaz si porta a quota 3 punti in classifica e, nel prossimo turno, in programma sabato 8 ottobre, si recherà nella tana del Bernalda Futsal

Non riesce a ripetersi il Futbol Cinco sconfitto per 8-4 dal Football Latiano nel secondo incontro del massimo torneo regionale di futsal. Per i padroni di casa sono andati a segno Marvich, Orobigt con una doppietta a cui si aggiungono i sigilli di Jafar, Solet, De risi e Penacorviera. Per i nerazzurri invece, Cassanelli, Montarone, Sinigaglia e autorete.

Futbol Cinco che rimane a 3 punti. Sabato prossimo i ragazzi di Tritto ospiteranno al “Pala Cosmai” il Futsal Barletta.

Foto: Felice Nichilo