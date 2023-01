Diaz supera Bernalda, impresa Cinco a Barletta, rinviata la gara del Nettuno / CLASSIFICHE

Due vittorie ed un gara rinviata. E’ questo il bilancio del sabato di futsal che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno.

I biancorossi di Capurso rispettano il pronostico superando al “Pala Dolmen” per 5-2 il Bernalda Futsal nel quindicesimo turno del campionato cadetto girone G. A segno Di Benedetto con una doppietta a cui si aggiungono i sigilli di Di Vincenzo, Alemao ed Alisson. Per i lucani invece, gol di Laurenzana e Zanella. Diaz che, grazie al contemporaneo ko del Sammichele in casa contro il Dream Team Palo del Colle sale al terzo posto con 27 posto in compagnia proprio dei casalini. Sabato prossimo trasferta a Taranto contro la capolista New Taranto calcio a 5 che ha superato per 4-1 il Senise.

Grande impresa per il Futbol Cinco che sbanca il “Pala Disfida Mario Borgia” di Barletta battendo per 7-6 il Futsal Barletta nel sedicesimo turno del massimo torneo regionale in virtù della tripletta di L’Erario,rimpinguato dalla doppietta di D’Elia e dai sigilli di De Cillis e Sinigaglia. Con l’affermazione in questione, i biscegliesi si portano a quota 20 punti in classifica allontanandosi dalla parte calda. Il torneo si fermerà per una settimana per lasciare spazio alle Final Four di categoria in programma ad Andria. Si riprenderà il 4 febbraio con i nerazzurri che ospiteranno al “Pala Cosmai” il Futsal Monte Sant’Angelo.

Rinviata a data da destinarsi il match tra Nettuno e Poggiorsini causa maltempo. Biancazzurri che torneranno in campo martedì sera per affrontare in trasferta il Cus Foggia nel match d’andata dei quarti di finale di Coppa Puglia. Per quanto concerne il campionato, De Cillis e compagni sabato prossimo sfideranno fuori casa il Just Mola.

