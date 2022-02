Diaz sfida la capolista Itria, Nettuno a Foggia, rinvio per il Futbol Cinco

Tempo di campionato per le rappresentanti biscegliesi Diaz e Nettuno che scenderanno in campo sabato 19 febbraio.

I biancorossi di Capurso vogliono proseguire il momento positivo ospitando al “Paladolmen”, con fischio d’inizio ore 16. l’Itria nel diciottesimo turno del campionato cadetto, girone G. Una partita che si preannuncia affascinante in quanto si affrontano la prima e la quinta della classe e vi è molta qualità in campo analizzando i roster a disposizione dei due allenatori. Da una parte ci sono calcettisti del calibro di Pedone, Cassanelli, Caggianelli, Nelson, Di Benedetto, Da Rocha e Di Vincenzo, dall’altra invece, Araujo, Baldassarre, Punzi, Bruno, Ricci e Fanelli. La squadra giallorossa è reduce da tre vittorie consecutive ed occupa la prima posizione con 39 punti, frutto di 13 vittorie ed una sconfitta. Gli ospiti detengono il secondo miglior attacco con 79 reti siglate (22 portano la firma di Araujo vice capocannoniere del girone) e la miglior difesa con 28 gol subiti. La gara sarà diretta da Antonio Nappo di Ercolano coadiuvato da Tommaso Vallecaro di Salerno. Cronometrista Sergioantonio Di Gregorio di Molfetta.

Mezz’ora prima toccherà al Nettuno di scena al campo “Cus” di Foggia contro la compagine locale del Cus Foggia nella seconda giornata di ritorno del torneo regionale C2 girone A. I biancazzurri puntano a riscattarsi dopo il pesante ko interno rimediato nell’ultimo turno contro il Futsal Byre Ruvo. Non sarà una gara affatto semplice in quanto se la vedrà con la quinta forza del girone la quale vorrà dare continuità dopo l’affermazione in trasferta sul Poggiorsini. Dirigerà l’incontro Giuseppe Massimiliano Tupputi di Barletta.

Rinviata infine, a data da destinarsi il derby della BAT tra Futbol Cinco e Futsal Andria per indisponibilità del “Paladolmen”. I nerazzurri torneranno in campo sabato 26 febbraio ospiti dell’Aradeo.

Foto: Pagina facebook Diaz