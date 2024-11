Diaz sfida la capolista, gare casalinghe per Cinco e Nettuno

Conquistare l’intera posta in palio. E’ questo l’obiettivo comune di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 30 Novembre alle ore 15.30 e 16.00

Trasferta calabrese per la Diaz di scena a Soverato per affrontare la capolista nell’ottavo incontro del campionato cadetto girone G. Una gara aperta ad ogni risultato visto che si affrontano la prima e la seconda della classe sebbene i biscegliesi abbiano usufruito del turno di riposo. Ci si aspettano reti considerato che si sfidano il secondo ed il quarto miglior attacco del girone. La partita sarà diretta da Andrea Cultrera di Collegno affiancato da Francesco Di Girolamo sempre di Collegno. Crono: Danilo Romeo di Catanzaro. Fischio d’inizio alle ore 16.00.

Nuovo match casalingo per il Futbol Cinco che ospiterà il Futsal Veglie Salvatore Russo nel penultimo turno del massimo torneo regionale (calcio d’inizio alle ore 16.00). Nerazzurri alla disperata ricerca di punti per abbandonare l’ultima posizione in graduatoria. Gli ospiti invece mettono nel mirino il terzo successo consecutivo. Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta è l’arbitro designato per la contesa e sarà coadiuvato da Gianmarco Russo di Foggia. Cronometrista Michele Di Giovanni di Barletta.

Mezz’ora prima sarà il turno del Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora”, giocherà contro le Aquile Molfetta nella settima giornata del campionato serie C2 girone A. Le due squadre hanno un distacco di una lunghezza (7 per i molfettesi contro i 6 del Nettuno). Si tratta del terzo incontro stagionale tra le due compagini. Bilancio in perfetta parità con una vittoria a testa. Dirigerà l’incontro Manuel Rizzato di Brindisi.

Foto: Pagina facebook Nettuno