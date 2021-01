Diaz sconfitta in casa nel recupero di campionato dalle Aquile Molfetta

Secondo stop consecutivo per la Diaz, fermata dalle Aquile Molfetta al PalaDolmen in occasione del recupero della dodicesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Di Chiano deve fare a meno dello squalificato Cassanelli ed affida le chiavi della squadra ad un ritrovato Cadini. Partono meglio i biscegliesi che in contropiede sfiorano per tre volte il vantaggio, poi il Molfetta prende le misure e si fa vedere in attacco con le iniziative di Ortiz e Pedone, chiuse bene da Sinigaglia. Elia coglie il palo pieno con un bellissimo gesto volante, Dell’Olio a metà frazione gira a rete una imbucata da banda sinistra. Neanche il tempo di organizzarsi che sempre dalla sinistra arriva un tiro potente di Ortiz che fulmina l’estremo di casa. La reazione della Diaz c’è con bomber Elia che ribadisce in rete una respinta corta di Lopopolo, 1-2 e rete numero 21 in campionato per il calcettista della Diaz. Molfetta che si fa preferire nel palleggio, Diaz che rimane in partita sino all’intervallo.

Pronti via e la ripresa parte con il 3-1 ancora a firma Ortiz che ruba palla a centrocampo ed insacca all’incrocio dei pali. Gli uomini di Giuseppe Di Chiano hanno nelle gambe le fatiche di Cisternino e la buona volontà non basta per superare la difesa avversaria. La sfortuna poi si accanisce contro i biscegliesi con l’autogol di Iodice che al 10’ chiude in pratica le speranze di punti. Il tecnico biscegliese prova la carta Cadini a cinque minuti dalla fine, ma prima un intervento strepitoso di Lopopolo su Sasso, poi un salvataggio sulla linea di Antonio Di Benedetto a portiere battuto, chiudono il match sul 4-1 finale in favore delle Aquile Molfetta. Quinta sconfitta stagionale per la Diaz che sabato è chiamata al pronto riscatto ospitando nel proprio palasport il Torremaggiore.

DIAZ-AQUILE MOLFETTA 1-4 (p.t. 1-2)

DIAZ: Sinigaglia, Di Pinto, Sasso, N. Di Benedetto, Elia, Monterisi, Di Gregorio, Cadini, Sellak, Giorgio, Iodice, Graziani. All. Di Chiano

AQUILE MOLFETTA: Lopopolo, A. Di Benedetto, Dell’Olio, Pedone, Murolo, Ortiz, Reyno, Caro, Dibenedetto, Andriani, Barbolla, Rafanelli. All. Rutigliani

MARCATORI: 10’03 p.t. Dell’Olio (M), 11’54” Ortiz (M), 12’26” Elia (D); 1’16” s.t. Ortiz (M), 10’03” aut. Iodice

AMMONITI: Reyno (M), N. Di Benedetto (D), Giorgio (D), Cadini (D)

ARBITRI: Di Bello di Barletta e Palmisano di Taranto; CRONO: De Candia di Molfetta