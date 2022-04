Diaz sbanca Torremaggiore ed è quarta in B, nuovo stop interno del Nettuno in C2 / CLASSIFICHE

Sesta vittoria esterna stagionale, quinta consecutiva e quarto posto in classifica. Questi sono i numeri straordinari di una Diaz che oggi è stata capace di imporsi per 4-3 a Torremaggiore nel 24esimo turno del campionato di Serie B, girone G.

Gara subito pimpante con entrambe le squadre vicine al gol. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa che poco prima del 5’ vanno in gol con Juan Cruz che appoggia a porta vuota un assist di Mura. La reazione della Diaz non manca: Nelson coglie il palo, Divincenzo al 7’47” impatta da banda destra, complice anche l’indecisione di Fiotta. Gara piacevole, ma è ancora il Torremaggiore a portarsi in vantaggio con Pineiro che al 13’12” insacca dalla corta distanza dopo scambio prolungato con Juan Cruz. La Diaz però risponde colpo su colpo ed al 15’ fa 2-2 con Antonio Di Benedetto che beffa il portiere sul primo palo concretizzando al meglio una azione di prepotenza di Divincenzo. Giannantonio in un paio di occasioni salva su Heredia e Juan Cruz, sul fronte opposto Cassanelli e Igor non sono da meno nel fallire occasioni d’oro. Nel finale di frazione terzo vantaggio foggiano: Juan Cruz coglie una traversa incredibile dopo tiro a volo, sugli sviluppi dell’azione Heredia insacca a pochi passi dalla porta. Si va al riposo con il Torremaggiore avanti 3-2. Ripresa che parte con il terzo pari di giornata a firma Igor che dalla sinistra incrocia in maniera implacabile. Nei minuti successivi è incredibile la mole di palle gol fallite dai biscegliesi. Con il passare dei minuti la benzina termina nella gambe degli uomini di Olivieri, la Diaz ci crede e viene premiata dalla doppietta di Igor da Rocha che sempre dalla sinistra insacca il gol del primo vantaggio biancorosso della partita, quello decisivo. Nel finale Torremaggiore che prova prima Murgo poi Mura quinto di movimento, ma la difesa biscegliese tiene sino al suono liberatorio della sirena. Diaz che, complice la sconfitta del Palo a Castellana, è ora quarto in graduatoria e continua a sognare.

Ventesima sconfitta stagionale del Nettuno nel campionato di Serie C2, girone A. Il sodalizio del presidente Tonio Papagni perde in casa al cospetto della Just Mola in occasione della 24esima giornata. La doppietta di Gadaleta serve solo a far sentire meno amaro il 9-2 con il quale il molesi si impongono a Bisceglie. Nettuno orami da tempo penultimo in classifica.

