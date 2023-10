Diaz sbanca Mirto, Cinco e Nettuno vanno ko / RISULTATI E CLASSIFICHE

Una vittoria e due sconfitte. E’ questo il bilancio delle compagini biscegliesi militanti nel futsal scese in campo nel pomeriggio di sabato 28 ottobre.

Terza vittoria consecutiva, seconda in trasferta, per la Diaz che a Crosia (Cosenza) batte il Mirto per 5-2 nel terzo incontro del campionato serie B girone G. Per i ragazzi di Di Chiano a segno Garcia Rubio con una doppietta a cui si aggiungono i sigilli di Sellak, Di Benedetto e Amato. Per i padroni di casa invece, gol di Curia e Casacchia. Con i tre punti conquistati, i biancorossi si portano in testa alla classifica con 9 lunghezze e sabato prossimo ospiteranno al “Paladolmen” il Senise che ha pareggiato per 5-5 con il Casal del Manco.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Sconfitta casalinga per il Futbol Cinco battuto per 6-3 dal Futsal Brindisi nella settima giornata del massimo torneo regionale. Nerazzurri che rimangono a quota 3 punti in classifica e scendono in ultima posizione. Un ko da archiviare in fretta e pensare subito al match di mercoledì 1 novembre contro gli Azzurri Conversano valevole per l’ottava giornata nonchè turno infrasettimanale.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade anche il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora”, cede per 7-4 nella gara interna con l’Academy Giovinazzo rimandando l’appuntamento per cancellare lo 0 alla casella punti conquistati.I ragazzi di Ventura torneranno in campo mercoledì 1 novembre sul campo del Poggiorsini.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A