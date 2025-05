Diaz sconfitta, Sasso mantiene vive le speranze qualificazione

Ko di misura per la Diaz battuta per 2-1 dall’Alta Futsal nel match d’andata del secondo turno del playoff promozione in serie A2 disputatosi al “Pala Piccinni” di Altamura.

Padroni di casa in vantaggio al 19’59” in virtù di un’autorete di Di Ciaula su tiro di Amantes. Nella ripresa, i biscegliesi pareggiano i conti con Sasso e, nei minuti finali, Ardino trova la rete del 2-1.

Sabato prossimo la gara di ritorno.

Foto: Felice Nichilo