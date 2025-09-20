Diaz saluta la Coppa Divisione, pesante ko per il Futbol Cinco alla prima in C1

Magro bottino per Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di oggi, 20 settembre, per disputare rispettivamente il secondo turno di Coppa della Divisione e la prima del campionato serie C1.

I biancorossi di Di Chiano vengono sconfitti al “Pala Poli” di Molfetta per 3-2 dal Futsal Bitonto nella seconda giornata della competizione nazionale. Per i biscegliesi gol di Lovino e Salguero mentre, per la compagine bitontina, a segno Ferdinelli, Solimini e Mazzei. La Diaz, archiviata la Coppa della Divisione, potrà concentrare le proprie forze sul campionato che scatterà sabato 11 ottobre in casa del Duelle Futsal Cetraro.

Pesante ko interno per il Futbol Cinco battuto per 9-0 dal Real Molfetta nel debutto del campionato serie C1. Netto il divario tra le due squadre con i molfettesi che hanno chiuso la prima frazione avanti per 4-0 rimpinguando il bottino nella seconda frazione di gioco. Mattatore dell’incontro è stato Ortiz artefice di un poker a cui si aggiungono la doppietta di Murolo e le marcature di Sellak, Toma e Lovascio. Sabato prossimo derby della Bat contro l’Eraclio.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco