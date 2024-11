La Diaz dilaga, Cinco soccombe a Mola, Nettuno fuori dalla coppa / CLASSIFICHE

Due vittorie ed una pesante sconfitta. Questo è il bilancio di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scesi in campo nel pomeriggio di sabato 16 Novembre per disputare gare di campionato e Coppa.

I biancorossi di Di Chiano superano per 8-1 il Real Five Carovigno. Grande protagonista dell’incontro è stato De Cillis autore di una cinquina, a cui si aggiungono i gol di Sasso, Binetti e Dell’Olio. In virtù del successo casalingo, la Diaz sale a quota 16. Sabato prossimo i biscegliesi riposeranno e torneranno in campo sabato 30 Novembre contro il Soverato.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Pesante ko esterno per il Futbol Cinco battuto per 9-0 dalla capolista Just Mola. Le reti molesi portano la firma di Menini (tripletta), Giannuzzi (doppietta), Ventrella, Lestingi, Fanelli e Albanese. I nerazzurri restano al penultimo posto a 5 punti e sabato prossimo ospiteranno al “Pala Cosmai” il Ruvo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Al Nettuno infine, non basta la vittoria per 8-3 sulle Aquile Molfetta per staccare il pass per il secondo turno della Coppa Puglia. I biancazzurri infatti hanno pagato caro la gara d’andata persa per 8-1. Per i ragazzi di Landriscina tripletta di Gadaleta, doppietta di Palermo e sigilli di Federico Valente, Losapio e La Notte.

Foto: Diaz (puglia 5.it)