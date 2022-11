Diaz rispetta il pronostico, pari del Nettuno. Gara del Cinco sospesa all’intervallo

Una vittoria, un pari ed una gara sospesa. Sono questi gli esiti delle gare che ha visto protagoniste le tre rappresentanti biscegliesi nel futsal Diaz, Futbol Cinco e Nettuno.

I biancorossi di Capurso tornano alla vittoria superando per 7-1 il fanalino di coda Alma Salerno grazie alle doppiette di Filannino, Di Pinto e Di Vincenzo, a cui si aggiunge il sigillo di Di Benedetto. Per gli invece a segno Consiglio. Con i tre punti conquistati, i biscegliesi si portano a quota 13 punti e, nel prossimo turno, si recheranno a Sammichele per affrontare la compagine locale.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Sospesa all’intervallo la gara del Futbol Cinco impegnato al “Pala Disfida- Mario Borgia” di Barletta contro il Barletta calcio a 5. Al momento della sospensione, i nerazzurri stavano conducendo per 2-1 grazie alla doppietta di De Cillis.

Pareggio esterno, primo stagionale per il Nettuno che impatta per 5-5 contro l’Emmebi Giovinazzo proseguendo così la striscia positiva di risultati e portandosi a 7 lunghezze in graduatoria.

Foto: Felice Nichilo