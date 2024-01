Diaz rispetta il pronostico, Futbol Cinco si aggiudica il derby / RISULTATI E CLASSIFICHE

Turno molto positivo per Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 20 gennaio.

I biancorossi battono per 4-2 l’Essedi Maschito grazie alle doppiette di Garcia Rubio e capitan Pedone centrando così la decima vittoria in tredici giornate. La Diaz sale a quota 31 punti mantenendo una lunghezza di vantaggio sul Città di Acri. Il campionato andrà temporaneamente in archivio per dare spazio alla Coppa Italia di serie B con i biscegliesi che affronteranno al “Paladolmen” martedì 23 il Castellana c5. Per quanto concerne la regular season, Peone e compagni ospiteranno sabato 27 il Mirto.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Continua la striscia positiva di risultati del Futbol Cinco che supera per 6-2 la Futsal Andria nel turno numero 17 del massimo torneo regionale con la tripletta di De Cillis, la doppietta di D’Elia e l’acuto di Sinigaglia .Il Cinco si porta a quota 13 e sabato prossimo si recherà nella tana del Cus Bari.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Foto: Felice Nichilo