Diaz rispetta il pronostico battendo lo Chaminade, Cinco ko contro il Futsal Barletta

Una vittoria, una sconfitta ed una gara rinviata. E’ questo il bilancio dei match che ha visto protagoniste le compagini biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di sabato 29 gennaio.

Terzo risultato utile consecutivo per la Diaz che supera per 3-1 il fanalino di coda Chaminade nella seconda giornata di ritorno del campionato cadetto girone G. Partono forte gli ospiti che al 4′ sbloccano il risultato con Da Rocha. Nove minuti più tardi i biancorossi pervengono al raddoppio con Cassanelli. Nel finale di tempo arriva il 3-0 biscegliese con Nelson, neoacquisto portoghese arrivato in settimana, artefice di una conclusione centrale. Nella ripresa, lo Chaminade alza il baricentro ed al minuto 16’25”Petrella accorcia le distanze. Con la vittoria in questione, la Diaz si porta a quota 21 punti che significa quinto posto in graduatoria. Nel prossimo turno, i ragazzi di Capurso ospiteranno il Canosa vittorioso per 9-3 sul Senise. Non sarà della gara Da Rocha espulso nel secondo tempo.

Cade invece il Futbol Cinco sconfitto per 8-4 dal Futsal Barletta nel primo turno di ritorno del massimo campionato regionale disputatosi al “Pala Poli” di Molfetta. Per i biscegliesi sono andati a segno Sinigaglia, De Cillis, Tritto e Papagni. I nerazzurri, rimangono in virtù del ko odierno, a quota 16 punti così come Aradeo e Futsal Andria. Il Futbol Cinco scenderà nuovamente in campo martedì 1 febbraio al “Pala Mazzola” di Taranto per affrontare il New Taranto calcio a 5 nel secondo turno della Coppa Italia (fischio d’inizio ore 21) mentre, sabato 5 febbraio ospiteranno al “Paladolmen” il Futsal Monte Sant’Angelo.

Rinviata invece la gara tra Nettuno e Poggiorisini.

Foto: Felice Nichilo