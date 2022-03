Diaz regola il Mirto, Cinco soccombe in casa, Nettuno ko

Una vittoria e due sconfitte. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 26 marzo.

I biancorossi di Capurso rispettano il pronostico superando al “Paladolmen” per 2-0 il Mirto nell’anticipo della ventitreesima giornata del campionato serie B girone G (il resto del turno si disputerà il 9 aprile) grazie ad un gol per tempo. Cassanelli sblocca il risultato al 15′ al termine di una azione corale che ha visto protagonisti Pedone, De Liso e Di Benedetto. Per il classe ’88 si tratta del nono sigillo in campionato. Nella ripresa, precisamente al minuto 5’50” la Diaz perviene al raddoppio con Sasso abile a finalizzare un rapido contropiede e portarsi a quota 5 nella classifica marcatori. I biancorossi ottengono il bottino pieno per la dodicesima volta in stagione e si portano a quota 39 punti che significa quarto posto provvisorio. La Diaz tornerà in campo il 23 aprile e sarà di scena a Torremaggiore ospite della compagine locale.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Pesante sconfitta interna per il Futbol Cinco battuto per 10-4 dal Futsal Brindisi nel match disputatosi al “Pala Panunzio” di Molfetta. Per i nerazzurri sono andati a segno Sinigaglia con una doppietta a cui si aggiungono le marcature di De Cillis e Tritto. Per gli ospiti invece, pokerissimo di Caselli rimpinguato dalla tripletta di Carbone e i sigilli di Conte e Scarcia. Il Futbol Cinco rimane a quota 27 punti in classifica e viene raggiunto dalla Futsal Andria. I ragazzi di Tritto torneranno in campo martedì 29 marzo alle ore 20.30 al “Pala Cosmai” per affrontare il New Taranto calcio a 5 nel recupero della diciannovesima giornata.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade anche il Nettuno sconfitto in casa per 4-2 dal Poggiorsini nel recupero della dodicesima giornata. Le reti biancazzurre portano la firma di Di Clemente e Preziosa. Biscegliesi che rimangono a quota 7 punti in classifica e, nel prossimo turno, in programma martedì 29 marzo alle ore 20.00, affronteranno tra le mura amiche il Public Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2

Foto: Felice Nichilo