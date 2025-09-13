Parte con un pareggio, nel pomeriggio odierno, l’avventura della Diaz nella Coppa della Divisione 2025-2026 che, al “Pala Poli” di Molfetta, impatta per 3-3 contro l’Alta Futsal.
Per i biancorossi di Di Chiano doppietta di Lovino e marcatura di Sergio De Cillis mentre, per gli altamurani a segno Rosato (doppietta) e acuto di Cappiello.
Sabato prossimo, 20 settembre, la Diaz ospiterà il Futsal Bitont militante nel campionato di serie A2 per il secondo turno della competizione.
Foto: Ufficio stampa Diaz