Diaz, pari ed emozioni contro il Sammichele

Secondo risultato utile consecutivo per la Diaz che al Paladolmen pareggia per 3-3 contro il Sammichele nella quattordicesima nonchè prima giornata di ritorno del campionato cadetto girone G. Una gara dove è successo di tutto.

Mister Capurso si affida a Giannantonio tra i pali, Pedone, Di Benedetto, Da Rocha e Sasso. I biancorossi partono bene e sfiorano il vantaggio con le conclusioni di Da Rocha, Divincenzo e De Liso non centrando lo specchio della porta. Al minuto 11’30” gli ospiti, sino a quel momento guardinghi, sbloccano il risultato con Grasso abile ad approfittare un errore di impostazione. Passano cinque secondi e gli uomini di Mascolo raddoppiano sempre con Grasso. La Diaz alza il baricentro ed al minuto 15’30” la traversa nega la rete a Da Rocha. Poco male perchè, al 18’40” Divincenzo accorcia le distanze.

Nella ripresa i biscegliesi azzerano lo svantaggio nuovamente con Divincenzo, al sesto centro in campionato. La gara è incandescente con entrambe le squadre che alzano il baricentro per portare a casa l’intera posta in palio. De Liso si fa espellere per proteste, ma gli avversari non approfittano della superioità numerica. Il meglio però, deve ancora venire. Al 17’30” Giannantonio pesca il jolly e con un preciso rilancio ribalta il risultato a favore dei padroni di casa. A questo punto, mister Mascolo gioca la carta del quinto di movimento ed al 19’15” Giovinazzi, complice la deviazione di Da Rocha porta il match sul 3-3. Quando mancano cinque secondi dal termine delle ostilità, Sasso commette la sesta infrazione e conseguente tiro libero per il Sammichele. Si incarica della battuta Di Pietro che trova l’opposizione di Giannantonio.

Biscegliesi che agganciano in graduatoria lo Sporting Venafro a 18 punti rimanendo sempre in sesta posizione a due lunghezze dalla zona playoff. Nel prossimo turno, in programma sabato 29 gennaio, si recheranno nella tana del fanalino di coda Chaminade sconfitto per 6-4 dal Senise.

Foto: Felice Nichilo