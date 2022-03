Diaz-Palo sfida playoff in B, Futbol Cinco cerca continuità, Nettuno a Terlizzi

Il primo sabato di marzo coincide con tre impegni tutti da vivere per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo tutte alle ore 16.00.

Nuovo derby pugliese per i biancorossi di Capurso che al “Paladolmen” ospiteranno il Dream Team Palo del Colle nella ventesima giornata del campionato serie B girone G. L’intento della Diaz è di proseguire quanto di buono fatto nel mese precedente. Non sarà semplice contro la compagine barese la quale è reduce dall’affermazione casalinga contro il Senise e vuole approfittare dello scontro diretto tra Torremaggiore e Itria. Si prospetta quindi una partita da tripla. Di fronte due squadre che hanno subito pochissimi gol in questa stagione essendo state perforate rispettivamente in 49 e 43 occasioni (seconda e terza miglior difesa del girone). Nel match d’andata le due squadre pareggiarono per 2-2. La gara sarà diretta da Giovanni Agosta di Rovigo coadiuvato da Domenico De Candia di Molfetta. Cronometrista Vito Matera di Molfetta.

Al “PalaColombo” di Ruvo di Puglia scenderà in campo il Futbol Cinco ospite del Barletta calcio a 5 nel ventesimo turno del massimo torneo regionale. Cinco rinvigorita dal successo esterno contro l’Aradeo e riposata in virtù del rinvio del match contro il New Taranto calcio a 5. I nerazzurri mirano a conquistare l’ottava vittoria in campionato per portarsi nella zona più tranquilla della graduatoria. La compagine biancorossa invece, punta ad interrompere l’astinenza di punti che dura da tre gare (ko contro Futsal Andria, New Taranto ed Alta Futsal) che l’han fatta precipitare al penultimo posto in compagnia dell’Eraclio. Le due compagini hanno sette punti di distacco (Cinco 22 contro i 15 del Barletta calcio a 5). Nerazzurri a segno 79 volte (sesto miglior attacco) ma hanno subito 85 (terza peggior difesa). 51 i gol dei barlettani i quali hanno subito 78 gol. Arbitro dell’incontro sarà Angelo Dilucia di Foggia affiancato da Enzo Emanuele Caposeno sempre di Foggia.

Chiude il programma Futsal Terlizzi-Nettuno di scena al “Pala Fiori” di Terlizzi valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato serie C2 girone A. Un match dall’alto coefficiente di difficoltà per i biancazzurri visto che affronteranno la seconda forza del torneo. La contesa sarà arbitrata da Gianmarco Russo di Foggia.

Foto: Felice Nichilo