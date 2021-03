Diaz ospita la Real Dem, in palio un posto playoff

Nuovo impegno casalingo per la Diaz, chiamata ad ospitare tra le mura amiche del PalaDolmen la Real Dem in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Serie B, girone G.

Biancorossi reduci dallo 0-1 inferto a domicilio inferto al Sammichele. Una partita risolta da Angelo Cassanelli, ma aperta sino alla fine, “E’ stata una gara dura come tutte le altre fin ora – dichiara Rafa Giorgio – loro hanno affrontato bene la partita. Come accaduto in passato facciamo un ottimo possesso palla creando tantissime occasioni da gol, ma non le sfruttiamo al meglio. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta e andare sempre al 100% per concludere l’azione nel migliore dei modi”. Real Dem che ha sette gare di campionato da recuperare e che probabilmente rappresenta la maggiore insidia per la Diaz ad un posto playoff, “Siamo consapevoli che la Real Dem è un’ottima squadra con tanti elementi di esperienza nel futsal italiano. Sarà una partita tirata fino alla fine – commenta il brasiliano della Diaz – perchè anche noi siamo in un bel momento e ci stiamo allenando molto bene per arrivare al meglio il sabato”.

L’innesto di Junior tra le fila abruzzesi aumenta l’indice di pericolosità in fase offensiva di una Real Dem dal giusto mix tra giovani talenti e vecchietti terribili, “Dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro – afferma Giorgio – giocare da squadra e cercare di tenere il ritmo alto, con possesso palla, essere furbi e più cinici sotto porta per portare a casa i tre punti”. Giunto a Bisceglie nel gennaio 2021, dalla Serie A finlandese, Giorgio ha dato il suo importante contributo con buone prestazioni e sette gol realizzati prima del problema fisico che lo ha tenuto lontano dai campi ultimamente, “Mi trovo benissimo con i ragazzi dentro e fuori dal campo, purtroppo sono arrivato dopo un momento che ero fermo in Finlandia per via del covid. Mi sentivo bene dopo qualche settimana di allenamento, poi nelle ultime partite ho dovuto fermarmi un’altra volta per un intervento al dente del giudizio che mi ha bloccato un paio di settimane. Ora però sono al 100% e questa settimana sto lavorando al massimo e molto bene, quindi credo che fino alla fine alzeremo il ritmo ancora di più”.

Diaz-Real Deam sarà trasmessa in diretta streaming da Puglia5 a partire dalle ore 15.55 sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie.