Diaz ospita il Venafro, Sinigaglia: “Con rispetto ma senza paura”

Nuovo impegno casalingo per la Diaz che si appresta ad ospitare domani pomeriggio, 27 febbraio ore 16, lo Sporting Venafro in occasione della ventesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Biancorossi biscegliesi reduci dal ko di Canosa nel recupero di martedì scorso, una gara giocata comunque con personalità, “Contro il Canosa sono mancate due pedine fondamentali per la nostra squadra – esordisce Marco Sinigaglia – ma nonostante ciò abbiamo avuto un buonissimo approccio alla partita e abbiamo dato il massimo per giocarla alla pari, fino all’espulsione di Di Benedetto, dove poi è calata l’attenzione e naturalmente sono venute meno anche le energie a disposizione”. Domani al PalaDolmen arrivano i molisani che, sempre martedì scorso, hanno ottenuto la prima vittoria stagionale ai danni del Barletta ed abbandonato l’ultima posizione in classifica. Una squadra che sta dimostrando di essere in salute anche se i risultati non l’hanno accompagnata, “Nella partita di andata sapevamo che non sarebbe stato facile giocare contro il Venafro – ricorda il portiere della Diaz – e sicuramente non la sarà nemmeno sabato, dove mancheranno Cassanelli e Di Benedetto per squalifica, oltre a Giorgio infortunato. Noi però giochiamo in casa e dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto fino ad ora, senza paura ma con rispetto per l’avversario”.

Alla Diaz da poco più di un anno, Sinigaglia con il passare del tempo sta tornando l’interessante prospetto che cominciava a farsi largo in A2 nel recente passato, “Fino ad ora la mia stagione la reputo tutto sommato positiva, le prime partite ho avuto un po’ di difficoltà – ammette – sicuramente dettate dalla poca esperienza in B e da una condizione fisica non ottimale, però non ho smesso di allenarmi e di studiare attentamente le squadre di questo campionato e la prestazione è andata in crescendo”. Quarto posto momentaneo in graduatoria ed un girone di ritorno da assolta protagonista. Dove vuole arriva le Diaz lo abbiamo chiesto al suo estremo difensore, “La squadra ora gira bene, siamo un grande gruppo, abbiamo dato dimostrazione che anche con delle assenze importanti ce la stiamo giocando a viso aperto e per la posizione in classifica in cui ci troviamo possiamo credere realmente in un posto per i play off, sicuramente ci proveremo con tutte le nostre forze”.

Diaz-Sporting Venafro sarà trasmessa in diretta streaming da Puglia5 a partire dalle ore 15.55 sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie.