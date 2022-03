Diaz ospita il Mirto nell’anticipo di B, Futbol Cinco contro il Brindisi, Nettuno in casa

Proseguire il periodo positivo e tornare a conquistare punti. Sono questi gli obiettivi di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 26 marzo tra anticipi e recuperi.

I biancorossi di Capurso puntano a proseguire l’ottimo periodo di forma nella gara contro i calabresi del Mirto nell’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di serie B girone G in programma al “Paladolmen” con fischio d’inizio alle ore 16. Una partita che vede i locali assoluti favoriti in quanto se la vedranno con una squadra militante in penultima posizione in graduatoria ed è reduce da due sconfitte di fila. Si affrontano due squadre poco prolifiche. I biscegliesi hanno segnato 58 reti contro le 53 degli ospiti. Tuttavia, mentre la Diaz detiene la terza miglior difesa con 54 gol subiti, il Mirto ne ha incassate ben 104 che ne fanno la seconda peggior difesa del girone. La contesa sarà diretta da Raffaele Buonocore di Castellamare di Stabia coadiuvato da Nicola Sorriso di Frattamaggiore. Cronometrista Jacopo Giannelli di Bari.

Al “Pala Panunzio” di Molfetta invece, alle ore 15.30, toccherà al Futbol Cinco che affronterà il Futsal Brindisi nel ventiquattresimo turno del massimo torneo regionale. I nerazzurri puntano a riscattare il pesante ko maturato contro il Futsal Noci e punta a far punti per ipotecare la salvezza quando mancano due giornate al termine della regular season. Non sarà affatto semplice poichè, la squadra ospite, vuole dare continuità al successo interno ottenuto sul Barletta calcio e rimanere in piena zona playoff. Statistiche alla mano non si escludono gol. Difatti si trovano di fronte il terzo ed il quinto miglior reparto offensivo. Brindisi che ha siglato sinora 109 reti contro le 91 dei biscegliesi. Antonio Pedarra di Foggia sarà il direttore di gara affiancato da Andrea Avezzano sempre di Foggia.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà il Poggiorsini nel recupero della dodicesima giornata d’andata del campionato di serie C2 girone A. Una partita aperta ad ogni pronostico considerando la voglia di entrambe di interrompere il periodo negativo di risultati. Arbitro dell’incontro sarà Kevin Miolli di Bari.

Foto: Felice Nichilo