Futsal: Diaz con il Ferrandina per far valere il fattore campo, Futbol Cinco in trasferta in C1

Nuovo sabato di campionato per Diaz e Futbol Cinco che scenderanno in campo sabato 8 Novembre per disputare le relative giornate della regular season. Entrambe le gare inizieranno alle ore 16.00

I biancorossi di Di Chiano vanno a caccia del riscatto nel match del “Pala Cosmai” contro il Ferrandina, valevole per la quinta giornata del torneo di Serie B girone G. I biscegliesi vogliono proseguire l’imbattibilità dinanzi al pubblico amico per risalire posizioni in graduatoria. I lucani, al contempo, puntano a dare continuità alla larga vittoria per 9-1 con l’Aradeo e conquistare i primi punti in trasferta. Diaz e Ferrandina hanno sinora ottenuto due vittorie e due sconfitte nelle quattro gare del campionato. Non si escludono reti visto che affrontano due squadre prolifiche (16 i gol dei biscegliesi, 18 del Ferrandina).

Trasferta a San Ferdinando per il Futbol Cinco il quale affronterà la compagine locale nel nono incontro del campionato Serie C1. Una gara da tripla vista la sete di punti di entrambi i team che navigano nei bassi fondi della graduatoria. Le due compagini hanno due lunghezze di differenza (5 il San Ferdinando contro i 3 del Cinco). Statistiche alla mano le due contendenti detengono i due peggiori reparti difensivi (38 i gol subiti dal San Ferdinando contro i 55 del Cinco).

Tempo di Coppa Puglia per le squadre militanti in serie C2. Il Nettuno osserverà un turno di riposo.

Foto: Rino Romanelli