Diaz ospita il Castellana, Di Benedetto: “Non abbiamo alternative alla vittoria”

Rialzare la testa e tornare immediatamente a fare punti. Questo è l’imperativo in casa Diaz che si appresta a fare il suo esordio casalingo nel 2022 ospitando domani, 15 gennaio ore 16, al PalaDolmen il Castellana per il tredicesimo turno di Serie B, girone D, di calcio a 5.

La sconfitta di Potenza ha inevitabilmente lasciato l’amaro in bocca alla compagine allenata da Leopoldo Capurso. “Sabato scorso non abbiamo avuto in campo l’atteggiamento giusto – esordisce Antonio Di Benedetto – eravamo timidi su tutti i palloni. Non abbiamo fatto la partita che ci eravamo preparati alla vigilia con la cattiveria agonista che serve per vincere queste gare. Da questo siamo ripartiti in settimana per cercare di correggere i difetti in vista del prossimo impegno”. Prosegue la conoscenza dei nuovi dettami tattici impartiti da Capurso, al quale servirà fisiologicamente del tempo per inculcare le sue idee, “Il lavoro con il mister procede bene – dichiara il calcettista biscegliese – si lavora duro. Conosco mister Capurso e so che ci darà quella intensità giusta che ci serve per affrontare partita dopo partita i nostri avversari cercando di prevalere”.

Sabato al PalaDolmen arriva il Castellana reduce dalla bella affermazione interna contro il Senise. La compagine di mister Basile precede i biancorossi di due lunghezze. Una matricola che sta facendo benissimo nel campionato cadetto, “Conosco bene il Castellana – dichiara Di Benedetto – è una squadra composta da uomini di esperienza che giocano da tanto tempo assieme. Noi però non abbiamo alternative alla vittoria, dobbiamo portare in campo quella cattiveria che è mancata a Potenza, quindi rispetto per tutti ma paura di nessuno”. Ultima giornata del girone d’andata, tempo di bilanci per il “mastino” della Diaz, “Nella seconda parte di campionato mi aspetto di fare meglio rispetto al girone d’andata. Il vero campionato comincia nel girone di ritorno, visto quello che spesso accade con il mercato di riparazione. Il nostro obiettivo però non cambia – conclude – dobbiamo entrare in zona playoff, non ci sono alternative e lavoriamo per questo”.

L’incontro tra Diaz e Castellana sarà trasmesso in diretta streaming da Puglia5 a partire dalle ore 15.55 sulla pagina Facebook Diaz Bisceglie.