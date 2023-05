Diaz ospita il Buldog Lucrezia nel match di ritorno del playoff

Proseguire l’avventura nei playoff. E’ questo l’obiettivo della Diaz che domani pomeriggio, sabato 20 maggio, alle ore 16.00, scenderà in campo al “Pala Dolmen” per affrontare il Buldog Lucrezia nel match di ritorno dei playoff promozione in serie A2.

I biancorossi sono reduci dalla vittoria per 3-1 e non vogliono per nessun motivo abbassare la guardia nel match casalingo.

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la società che nelle due partite avrà realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità di marcature realizzate nei due incontri, gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; qualora anche al termine di questi le Società fossero in parità di reti realizzate si procederà all’effettuazione dei calci di rigore.

La vincente dell’abbinamento tra Diaz e Bulldog Lucrezia affronterà nel secondo turno la vincente della gara tra Real Ciampino Academy e Futsal Ternana (all’andata le due squadre pareggiarono per 3-3)

Foto: Felice Nichilo