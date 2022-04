Diaz ospita Città di Potenza per l’ultima interna di B, Nettuno in trasferta per la C2

L’ultimo weekend del mese di aprile coincide con un turno interno ed uno fuori casa per le portacolori biscegliesi Diaz e Nettuno che scenderanno in campo sabato 30. Alle ore 16.00, al “Paladolmen” i biancorossi di Capurso scenderanno in campo per ospitare il Città di Potenza nella venticinquesima giornata, penultima del campionato serie B girone G. I biscegliesi, dopo aver raggiunto la quarta posizione in classifica, vogliono proseguire la striscia di imbattibilità contro la compagine lucana che lotta per la permanenza nel torneo cadetto. Statistiche alla mano, si affrontano il terzo peggior attacco (ed al contempo la seconda miglior difesa) contro il quarto peggior reparto difensivo. Difatti, la squadra pugliese ha siglato 64 reti (subiti 57) mentre, il Potenza è andata a segno in 85 occasioni subendone 103. Nel match d’andata i rossoblù si imposero per 5-2. La partita sarà diretta da Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme coadiuvato da Andrea De Luca di Paola. Crono Leonardo Sciancalepore di Molfetta. Alla stessa ora, al Comunale di Poggiorsini, toccherà al Nettuno ospite della compagine locale nell’undicesimo turno di ritorno del torneo di serie C2 girone A. Biancazzurri che puntano al riscatto dopo la pesante sconfitta interna maturata contro il Just Mola. La compagine barese invece, vuole interrompere il digiuno di punti che dura da due gare. Il direttore di gara designato per l’incontro è Domenico Lacassia di Molfetta.