Diaz, nuova vittoria e passaggio al turno successivo

Nuova affermazione per la Diaz che supera per 9-1 l’Aradeo nel match di ritorno del primo turno dei playoff promozione in serie A2.

Per i biscegliesi a segno De Cillis, autore di un poker a cui si aggiunge la tripletta di Rappa ed i sigilli di Dell’Olio e Papagni.

Sabato prossimo inizierà il secondo turno con i biancorossi di Di Chiano che se la vedranno con l’Alta Futsal.

Foto: Felice Nichilo