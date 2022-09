Diaz: non basta Alemao, Sammichele corsaro al PalaDolmen va avanti in coppa

Si chiude con l’eliminazione dalla Coppa Divisione la prima uscita ufficiale di stagione per la Diaz che rimedia al PalaDolmen un 5-4 ad opera del Sammichele.

Mister Capurso recupera in extremis gli acciaccati Alemao e Allison, il primo pericolo è a firma Demola dopo tre minuti. Al 6’ replica Di Benedetto per i biscegliesi, pallone ampiamente sopra la traversa. Qualche secondo dopo (6’25”) ripartenza sammichelina che vale il vantaggio ad opera di Davila. Biancorossi che si affidano ad Alemao e Pedone, ma la fortuna non li premia. Al 9’21” altra disattenzione biscegliese e Davila supera Lopopolo per la seconda volta. Capurso getta nella mischia Allison, qualche secondo dopo il brasiliano firma la prima rete ufficiale di stagione per la Diaz insaccando all’incrocio dei pali dopo scambio con Alemao. Neanche il tempo di esultare che un minuto dopo Davila fa tripletta personale insaccando tutto solo sugli sviluppi di un corner sul secondo palo. Nel finale c’è spazio per i legni colpiti da Allison e Pablo Gonzalez.

Nella ripresa i padroni di casa entrano con un piglio diverso. Al 2’29” Alemao accorcia le distanze, Tasso è superlativo su Divincenzo. Sammichele che sfrutta nuovamente gli spazi in ripartenza colpendo per la quarta volta, a segno ci va Giovinazzi al 9’34”. I biancorossi mollano gli ormeggi e al 12’ accorciano nuovamente con un fendente di Alemao. Gara ufficialmente rimessa in equilibrio al 14’ quando Divincenzo imbuca per Alemao che con un colpo di tacco beffa tutti per il 4-4 che fa luccicare gli occhi al pubblico del PalaDolmen. Il copione però non cambia: Diaz che prova a spingere, Sammichele che ringrazia per l’ennesimo contropiede scaturito che porta Loschiavone ad insaccare la rete del definitivo 5-4 che vale il passaggio del turno.

Diaz fuori dalla competizione, ma che potrà lavorare al meglio in vista dell’esordio in campionato il prossimo 1 ottobre in casa contro il Futsal Bitonto.