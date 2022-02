Diaz, niente da fare contro l’Itria. Nettuno ko a Foggia

Nessun punto raccolto dalle due compagini biscegliesi, Diaz e Nettuno, scese in campo nel pomeriggio di oggi.

I biancorossi di Capurso, nonostante una prova caparbia, cedono per 5-2 al “Paladolmen” contro la capolista Itria al termine di una partita molto divertente. Ospiti in vantaggio dopo 6’56” con Araujo il quale soffia la sfera a Di Benedetto e supera Giannantonio con una conclusione chirurgica. Al 12’11” viene espulso Di Vincenzo reo di un fallo su Fanelli. L’Itria ne approfitta ed al 14′ si porta sul 2-0 nuovamente con Araujo. Passano 48 secondi ed i padroni di casa accorciano le distanze con una tiro potente di Igor Da Rocha. Nella ripresa, dopo due minuti i biancorossi pareggiano i conti con Caggianelli, ben appostato sul secondo palo. La contesa è molto gradevole e la situazione di equilibrio persiste sino al 7′ quando Di Benedetto deposita la sfera nella propria porta per un beffardo autogol. I biscegliesi cercano in tutti i modi il 3-3 e mister Capurso gioca la carta Sasso quale quinto di movimento. A ottantotto secondi dalla sirena, Araujo ruba la palla a Nelson e sigla il gol del 4-2. Al 19’22” arriva il definitivo 5-2 firmato da Passiatore. Diaz che rimane sempre al quinto posto a quota 27 punti e, nel prossimo turno, in programma sabato 26 febbraio sarà di scena a Bitonto ospite del Bitonto Futsal Club battuto per 7-5 dal Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Dodicesimo ko in campionato per il Nettuno sconfitto per 7-1 dal Cus Foggia. Biancazzurri che rimangono al penultimo posto con 4 punti. Sabato prossimo all'”Aurora” arriverà il fanalino di coda Audax San Severo.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE A