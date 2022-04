Diaz nella tana del Torremaggiore, Nettuno ospita Just Mola in C2

Il sabato post pasquale coincide con due gare tutte da vivere per Diaz e Nettuno che scenderanno in campo il 23 aprile.

I ragazzi di Capurso scendono in campo quasi un mese dopo dall’ultima apparizione avvenuta contro il Mirto e saranno di scena al “Tensostruttura della Chiesa” di Torremaggiore per affrontare la compagine locale della Polisportiva Torremaggiore nel ventiquattresimo turno del campionato serie B girone G. Una partita aperta ad ogni risultato considerando che si affrontano due compagini le quali hanno staccato il pass per i playoff promozione serie A2. I padroni di casa mirano al quarto successo di fila per salutare nel migliore dei modi il loro pubblico mentre, i biscegliesi, proseguire la striscia positiva di risultati . Si affronteranno il secondo miglior attacco contro la seconda miglior difesa. I padroni di casa hanno siglato sinora 110 reti invece, i biancorossi ne hanno subiti 54. La gara, che avrà inizio alle ore 16.00, sarà diretta da Alberto Onesti di Pescara coadiuvato da Marco Ambrosini di Teramo. Cronometrista Andrea Avezzano di Foggia.

Alla stessa ora, al “Centro Sportivo Aurora”, scenderà in campo il Nettuno che affronterà il Just Mola nell’undicesima giornata di ritorno del campionato serie C2 girone A. Biancazzurri puntano a dare continuità al pareggio esterno contro il Grimal Team, la squadra barese per proseguire l’imbattibilità e consolidare il posto nei playoff. L’arbitro designato per l’incontro è Michele Digiovanni di Barletta.