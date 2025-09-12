Si alza il sipario sulla stagione agonistica 2025-2026 della Diaz che scenderà in campo sabato 13 settembre alle ore 15.00 sul parquet del “Pala Poli” di Molfetta per affrontare l’Alta Futsal nel primo turno del triangolare della Coppa della Divisione.
Una bel banco di prova per i biscegliesi che vogliono partire con il piede giusto nella competizione nazionale riservata nuovamente alle prime squadre stimolati dall’affrontare una squadra che sarà ai nastri di partenza del campionato di serie A2 girone C.
Foto: Felice Nichilo