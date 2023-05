Diaz ko e fuori dai playoff

S’infrange contro il Bulldog Lucrezia il percorso playoff della Diaz sconfitto al “Pala Dolmen” per 4-0 dalla squadra marchigiana nel match di ritorno del primo turno della competizione post regular season.

Le reti vengono siglate tutte nella ripresa. Gli ospiti sbloccano il risultato al 5′ con Severi che supera Graziani con una precisa puntata. Qualche minuto più tardi arriva il 2-0 da parte del Bulldog con Marinelli ben appostato sul secondo palo. Quando mancano due giri di lancette dalla sirena, i marchigiani siglano il terzo gol. L’autore della marcatura è Cassisi il quale sfrutta al meglio una respinta di Graziani. Tale risultato permane sino al minuto 19’03” quando Sabatinelli sigla la rete del definitivo 4-0.

In virtù della vittoria esterna, il Bulldog stacca il pass per il secondo turno dove affronterà il Futsal Ternana che ha superato per 5-1 il Ciampino.

Foto: Felice Nichilo