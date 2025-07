Diaz, Iodice torna in biancorosso

Nuovo innesto di mercato per la Diaz che si riassicura le prestazioni del laterale Antonio Iodice.

Barlettano, classe 1989, ha indossato anche le casacche di Villenueve Barletta, Futsal Barletta dove è rimasto per sette anni, Salinis Margherita, Canosa e Futsal Andria.

Per il club si tratta di un ritorno fortemente voluto, con l’obiettivo di arricchire il gruppo non solo sotto il profilo tecnico, ma anche in termini di personalità, leadership e conoscenza dell’ambiente.

Foto: Felice Nichilo