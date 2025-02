Diaz incrocia il Nausicaa, in palio l’accesso alla Final Eight di Serie B

Torna in campo questa sera la Diaz che al Pala Colombo di Ruvo (ore 20:15) attende il Nausicaa per il secondo turno della Coppa Italia di Serie B.

La compagine biscegliese, dopo aver superato nel turno precedente il Casali del Manco, se la vedrà con i calabresi capaci di eliminare e domicilio il Soverato (3-4). Squadre che si sono già affrontate una volta in stagione con la Diaz che si impose in casa 9-3.

Capitan Pedone e compagni in caso di passaggio del turno centrerebbero l’accesso alla Final Eight (21-23 marzo) per il secondo anno consecutivo.

LA FORMULA – Il primo e il secondo turno della Coppa Italia di Serie B sono articolati su sfide secche in casa della miglior classificata al termine del girone d’andata di regular season. In caso di parità al 40’, si disputeranno due tempi supplementari da 5′ ciascuno. Qualora persistesse l’equilibrio, accederà alla fase successiva la squadra con il miglior piazzamento al termine del girone d’andata. (Foto: Felice Nichilo)

SECONDO TURNO – GARA UNICA – 26/02

REAL SESTO-VARESE 2-4

FUTSAL VILLORBA-FUTSAL GIORGIONE 7-6

X MARTIRI-BOCA LIVORNO ore 20

ETA BETA-MERNAP FAENZA ore 20.30

SPES PF-CURES ore 19

CITTÀ DI POTENZA-VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA ore 16.30

DIAZ-NAUSICAA ore 20.15

MARSALA FUTSAL-PROMOSTAND REGALBUTO ore 20