Calcio a 5: Diaz in Valle d’Itria, derby della Bat per il Cinco, Nettuno a Palo

Riscattare il magro bilancio dell’ultimo weekend. E’ questo l’obiettivo delle biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 6 novembre.

I biancorossi di Danisi puntano a conquistare i primi punti lontano dal “Paladolmen” nel match contro l’Itria in programma al “Peppino Todisco” di Cisternino e valevole per il quinto turno del campionato cadetto girone G. I biscegliesi in trasferta hanno collezionato due sconfitte su due partite giocate (contro Sammichele e Canosa) e vogliono invertire la rotta per avvicinarsi alle prime posizioni in classifica. Di fronte un Itria reduce dal successo per 11-3 sul Senise ed ha ottenuto tre vittorie in altrettante uscite. Mister Alexandre Bruno annovera una rosa composta giocatori del calibro di Micoli, Punzi, Ricci, Baldassarre, Fanelli, Araujo che conoscono molto bene la serie B e qualcuno con esperienze in categorie superiori con la maglia della Block Stem Cisternino. L’Itria detiene il secondo miglior attacco con 17 reti siglate ed il miglior reparto difensivo con 5 gol subiti. Direzione di gara affidata ad Antonio D’Addato di Barletta coadiuvato da Francesco Decorato e Marco Di Bello anch’essi di Barletta. Fischio d’inizio ore 16.00.

Il Futbol Cinco invece, punta a fare bottino pieno nel derby della sesta provincia contro il Barletta calcio a 5 nel settimo incontro del massimo campionato regionale di calcio a 5. I nerazzurri di Tritto hanno i favori del pronostico vedendo la classifica ma i biancorossi puntano al terzo risultato utile consecutivo dopo l’affermazione per 4-2 sul Taranto ed il pareggio esterno contro l’Alta Futsal. Statistiche alla mano si affrontano il peggior attacco contro la seconda difesa piu’ perforata del torneo. I barlettani infatti sono andati a segno in 13 occasioni mentre i nerazzurri, hanno subito sinora 33 gol. La gara inizierà alle 15.30. La partita sarà diretta da Giuseppe Squicciarini di Bari affiancato da Nicola Ostuni sempre di Bari.

Alle 16 scenderà in campo il Nettuno di scena al “Dream Team Sport Center” di Palo del Colle ospite dell’Olimpia Palo nella quinta giornata del campionato serie C2 girone A. Si preannuncia una partita aperta in quanto si affronteranno due squadre che puntano a voltare pagina dopo i ko subiti nell’ultima gara di campionato. Tra Palo e Nettuno vi è solo un punto di differenza con i baresi che, in quattro giornate, hanno conquistato 4 punti frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Hanno segnato 11 reti, così come i biscegliesi e subite 17. Il Nettuno invece, ne ha subiti 6 in piu’. L’arbitro dell’incontro è Michele Digiovanni di Barletta.

Foto: Marcello Papagni