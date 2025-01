Diaz in scioltezza, Futbol Cinco cede di misura, rinviata la gara del Nettuno/CLASSIFICA

Una vittoria, Un ko di misura ed una gara rinviata. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto coinvolte Diaz, Futbol Cinco e Nettuno.

Ottava affermazione in campionato per la Diaz che supera per 6-0 il Futsal Noci nel posticipo del dodicesimo incontro del torneo cadetto girone G grazie alla tripletta di De Cillis, alla doppietta di Binetti e acuto di Pedone.

In virtù dei tre punti conquistati la Diaz sale a quota 27 e sabato prossimo affronterà in trasferta il Casal del Manco Futsal .

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Sconfitta di misura per il Futbol Cinco che cede per 5-4 alla nuova capolista Cus Bari nel match valevole per il quindicesimo incontro del massimo torneo regionale. Le reti nerazzurre portano la firma di Tritto (doppietta), Sinigaglia e L’Erario. Per la squadra barese invece gol di Gigante, Anastasia,Avitto, Boccardi e Catucci. I biscegliesi restano a quota 5 punti e sabato prossimo si recheranno nella tana del Thuriae.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo in virtù della notevole pioggia scesa nel pomeriggio la gara tra Nettuno e Monte Sant’Angelo.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco