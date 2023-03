Futsal: Diaz in scioltezza a Pisticci, Futbol Cinco ok, pari del Nettuno / CLASSIFICHE

Esiti più che positivi per le compagini biscegliesi del futsal scese in campo nel pomeriggio di oggi, sabato 18 marzo.

La Diaz supera agevolmente in trasferta il Pisticci nel ventiduesimo turno del campionato cadetto girone G. Per i biancorossi a segno Di Benedetto con una tripletta rimpinguata dalla doppietta di Di Vincenzo e dai sigilli di Alemao e Filannino. Per i padroni di casa invece, doppietta di D’Onofrio. Diaz che sale a 38 punti consolidando la quarta posizione e tornerà in campo sabato 1 aprile nel derby pugliese contro l’Audace Monopoli vittoriosa per 5-1 sul Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Sorride anche il Futbol Cinco che sbanca il “Pineta” Conversano battendo la formazione di casa degli Azzurri per 5-2 nel turno numero 23 del massimo torneo regionale. Una vittoria importante per i ragazzi di Tritto che si portano a quota 28 ed abbandonano la zona playout. Sabato 25 marzo al “Pala Cosmai” arriverà il Volare Polignano che ha sconfitto per 6-3 il Futsal Terlizzi.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Pareggio esterno per il Nettuno che impatta per 2-2 contro l’Audax Rutigliano nel ventiseiesimo incontro del campionato serie C2 con le reti che portano la firma di De Cillis e Gadaleta. Biscegliesi che, con il punto ottenuto, si piazzano a metà classifica con 34 lunghezze. I ragazzi del Presidente Papagni osserveranno un turno di riposo e torneranno in campo sabato 15 aprile dove si recheranno a Palo del Colle ospite dell’Olimpia Palo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2