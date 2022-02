Trasferta a Venafro per la Diaz, Nettuno attende la Byre Ruvo

Nuovamente tempo di campionato per Diaz e Nettuno che scenderanno in campo domani, sabato 12 febbraio alle ore 16.00.

I biancorossi mettono nel mirino l’ottavo successo stagionale contro lo Sporting Venafro nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato cadetto, girone G di scena al Palazzetto dello Sport della città molisana.. La compagine locale punta invece ad interrompere la striscia negativa di risultati che perdura dall’undicesimo turno (3-3 contro il Canosa) in attesa del recupero contro il Senise. Statistiche alla mano, Diaz e Sporting Venafro sono tra le compagini meno prolifiche del torneo avendo segnato rispettivamente 41 e 38 gol. Tuttavia, i biscegliesi detengono il secondo miglior reparto difensivo con 39 reti subite. La gara sarà diretta da Chiara Amicucci di Avezzano coadiuvata da Alberto Onesti di Pescara e Modestino Festa di Isernia.

Alla stessa ora, al “Centro Sportivo Aurora”, scenderà in campo il Nettuno nella prima giornata di ritorno del campionato c2 girone A contro il Byre Ruvo. I biancazzurri vogliono iniziare nel migliore dei modi la seconda parte del torneo e tornare a far punti dopo aver rimediato due ko consecutivi per 5-1. Non sarà un match semplice in quanto i biscegliesi se la vedranno con la terza forza del torneo che vorrà proseguire la propria imbattibilità. Nel match d’andata, i ruvesi si imposero per 7-1. Giovanni Papapicco di Molfetta è l’arbitro designato per il match.

Riposo invece per il Futbol Cinco. I nerazzurri non giocheranno in questo weekend, poichè si disputerà la Final Four della Coppa Italia riservata alle compagini militanti in serie C. Appuntamento quindi a martedì 15 febbraio con i ragazzi di Tritto di scena a Polignano ospite del Volare.

Foto: Felice Nichilo