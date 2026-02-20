Futsal: in B Diaz in trasferta a Potenza, derby della BAT per Futbol Cinco e Nettuno nei regionali

Un derby appulo lucano e due della BAT. Questo è il programma che vede protagoniste le tre biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno le quali scenderanno sui rispettivi parquet nel pomeriggio di sabato 21 Febbraio.

Terzo impegno in una settimana per i biancorossi di Di Chiano di scena a Potenza per affrontare il Città di Potenza nel diciottesimo incontro del torneo di Serie B girone G. I biscegliesi mettono nel mirino il quindicesimo successo in campionato in modo tale che mantengano il vantaggio di cinque lunghezze sul Cetraro (impegnato sul parquet del Bernalda) e fare un altro piccolo passo verso la promozione. La squadra lucana invece, punta al quarto successo consecutivo dinanzi al proprio pubblico per rimanere nella zona playoff. Ben 20 i punti di differenza tra le compagini. Il Potenza detiene il quinto miglior attacco con 59 reti e la terza peggior difesa con 65 gol al passivo. All’andata, la Diaz vinse per 5-3. Il match, in programma al “Pala Pergola” di Potenza, con fischio d’inizio alle ore 15.30, sarà diretto da Lorenzo Micino di Cosenza coadiuvato da Salvatore Ranieri di Soverato. Crono: Antonio Negro di Policoro.

Derby della sesta provincia per il Futbol Cinco che affronterà in trasferta la Futsal Andria nel ventunesimo turno del campionato Serie C1. Di fronte la prima e l’ultima della classe. La compagine andriese occupa la testa della graduatoria con 51 punti frutto di 16 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta e punta a conquistare l’intera posta in palio per mantenere il distacco sul Cassano. I nerazzurri, allo stesso tempo vogliono mantenere vive le speranze salvezza. La sfida, che si disputerà al “Palazzetto dello Sport” di Corso Germania di Andria è affidata a Francesco Mallardi di Bari affiancato da Francesco Cafagna di Barletta. Crono: Stefano Polito di Molfetta. Fischio d’inizio ore 16.00.

Alle 15.30 scenderà in campo anche il Nettuno che ospiterà al “Centro Sportivo Aurora” l’Adriatica Barletta nell’incontro valevole per la tredicesima giornata del torneo Serie C2 girone A. I biancazzurri vanno a caccia del terzo successo consecutivo, il sesto stagionale, per avvicinarsi alle posizioni di testa. Dirigerà l’incontro Antonio Pedarra di Foggia. (fonte foto: Futbol Cinco Bisceglie)