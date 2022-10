Diaz cerca riscatto a Potenza, Futbol Cinco e Nettuno in casa. Definito il calendario di C femminile

Riscattare le sconfitte patite nell’ultimo turno e proseguire quanto di buono fatto nella scorsa giornata. Sono questi gli obiettivi di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 22 ottobre alle ore 16.00.

I biancorossi di Capurso puntano a voltare pagina dopo il ko interno maturato contro il New Team Taranto nel match contro il Città di Potenza in programma al “Pala Pergola” della cittadina lucana e valevole per la quarta giornata del campionato cadetto girone G. I biscegliesi godono dei favori del pronostico considerando che hanno 2 punti in più rispetto al Potenza. Tuttavia, la compagine di casa, vuole dimenticare il ko maturato nel derby contro il Senise e regalare la prima gioia in campionato al proprio pubblico. Difatti, nell’unico match disputato in casa, il Città di Potenza ha pareggiato per 6-6 contro l’Audace Monopoli. Si affrontano due squadre tra le più prolifiche del torneo. I rossoblù sono andati a segno in 13 occasioni contro le 10 della Diaz. Quest’ultimi però, hanno subito 7 gol mentre, i padroni di casa, 13 che ne fanno la seconda difesa più perforata. Nell’ultimo precedente, la Diaz fu sconfitta per 5-2. La gara sarà diretta da Sante Garofalo di Battipaglia coadiuvato da Elio Simone di Napoli. Crono: Mariano D’Alessandro di Matera.

Dopo l’affermazione al fotofinish contro il Futsal Monte Sant’Angelo, il Futbol Cinco punta a ripetersi al “Pala Cosmai” contro l’Aradeo nel quinto turno del massimo torneo regionale. Un match aperto ad ogni risultato considerando la voglia degli ospiti di rimanere nelle zone alte della graduatoria e quella dei nerazzurri di scalare posizioni. Si prospetta una gara ricca di gol. Il Cinco ha segnato sinora 18 gol invece l’Aradeo 20 (terzo miglior attacco). Non sarà della contesa Guerreiro appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Dirigerà l’incontro Angelo Dilucia di Foggia affiancato da Kevin Miolli di Bari.

Chiuderà il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà il Just Mola nel secondo incontro del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri puntano a riscattare il ko esterno rimediato contro il Poggiorsini e conquistare i primi punti in campionato. Michele Digiovanni di Barletta è l’arbitro designato per la gara. L’8 novembre invece, partirà la Coppa Puglia cono il Nettuno che si recherà nella tana del Public nei sedicesimi di finale. Chi si aggiudicherà l’incontro affronterà la vincente di Olimpia Palo- Poggiorsini.

Partirà da Soleto il campionato regionale del Bisceglie Football Club. Le ragazze del Presidente Abbattista scenderanno in campo domenica 6 novembre contro la compagine salentina. Due settimane dopo, debutto casalingo con il Black White Leverano. Riposo alla quinta giornata. Il girone d’andata terminerà il 15 gennaio 2022. Il 29 gennaio inizierà quello di ritorno che si concluderà il 26 Febbraio 2023.

Foto: Felice Nichilo