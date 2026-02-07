Diaz in fuga, Cinco ko, Nettuno in goleada / CLASSIFICA

Due vittorie ed una sconfitta. Si può riassumere così il bilancio delle partite che ha visto protagoniste le squadre biscegliesi scese sui rispettivi parquet nel pomeriggio di sabato 7 Febbraio.

Missione compiuta per la Diaz che batte per 3-1 il Ferrandina centrando il tredicesimo successo in quindici gare grazie alla doppietta di De Cillis ed al sigillo di Salguero. Per i lucani a segno Zancanaro. Una vittoria molto importante per i ragazzi di Di Chiano considerando il concomitante ko del Cetraro battuto per 7-4 dal Mola. La Diaz, con i tre punti conquistati. si porta a quota 39 ed ha cinque lunghezze di vantaggio sulla squadra calabrese. Sabato prossimo turno casalingo con il Sammichele.

CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Cade ancora il Cinco battuto per 4-0 dal Volare Polignano nel match disputato al “Pala Cosmai”. Per i baresi gol di Loconte, Palatella e Manelli. A seguito del ko interno, i nerazzurri restano sempre ultimi con 7 punti. Sabato prossimo al “Pala Cosmai” arriverà il Conversano. La gara inizierà eccezionalmente alle ore 19.00.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Netta affermazione del Nettuno che supera per 8-1 l’Apulia Trani nella seconda giornata di ritorno del campionato serie C2 girone A. Protagonista dell’incontro è Di Leo con tre reti a cui si aggiungono la doppietta di Canaletti e i gol di La Notte, Valente e autogol. Il Nettuno, con la vittoria nel derby della BAT sale a 13 punti e sabato prossimo sarà di scena al “Pala Colombo” per affrontare il Ruvo.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Rino Romanelli