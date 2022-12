Calcio a 5: in B la Diaz ospita il Senise, Futbol Cinco in casa della capolista di C1

Un match casalingo ed un derby della sesta provincia contro la capolista. E’ questo il programma che vede coinvolte le portacolori biscegliesi Diaz e Futbol Cinco che scenderanno in campo sabato 10 dicembre alle ore 16.00.

I biancorossi di Capurso ospiteranno al “Paladolmen” i lucani del Senise nell’undicesimo turno del campionato cadetto, girone G. La Diaz punta al settimo acuto stagionale per rimanere in scia al gruppo di testa con il terzo posto attualmente distante una lunghezza. Gli ospiti occupano attualmente la quinta posizione con 12 punti in compagnia della coppia Audace Monopoli- Castellana c5 ed è reduce dal ko interno contro la squadra monopolitana. Al contempo, i bianconeri hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime tre trasferte. Un dato che lascia presagire un elevato coefficiente di difficoltà per la Diaz. Di fronte il terzo miglior attacco (39 gol fatti) contro la quarta miglior difesa (36 gol subiti). La gara sarà diretta da Filippo Cagno di Napoli il quale sarà coadiuvato da Giglio Pietro Granata di Sala Consilina. Crono: Sergio De Gennaro di Molfetta.

Alla stessa ora, ma al Palazzetto dello sport di Andria scenderà in campo il Futbol Cinco che se la vedrà con la capolista Futsal Andria nel tredicesimo nonchè ultimo incontro d’andata del campionato serie C. I nerazzurri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta nell’ultima trasferta contro il Volare Polignano, gli andriesi invece, per mantenere il primo posto in classifica con 3 punti di vantaggio sul Futsal Barletta. Diversi i biscegliesi presenti nella squadra andriese. Il portiere Sinigaglia, i centrali Ferrucci e Losito, il laterale Sasso e Di Benedetto. Dirigerà l’incontro Saverio Bottalico di Bari affiancato da Vincenzo Rizzi di Molfetta.

Turno di riposo invece per il Nettuno che tornerà in campo sabato 17 Dicembre contro l’Olimpia Palo.

Foto: Felice Nichilo