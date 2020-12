Diaz in campo per il recupero col Real Dem, Cortellino: “Punti diventano fondamentali”

Poche ore per recuperare le forze e schiarirsi le idee dopo la vittoria in casa dello Chaminade che la Diaz è pronta a ripartire alla volta dell’Abruzzo per affrontare il Real Dem domani, 23 dicembre ore 19, nel match valevole come recupero della nona giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

I tre punti ottenuti a Campobasso hanno dato fiducia alla truppa guidata da Giuseppe Di Chiano, ed un pizzico di serenità dopo un avvio pieno di intoppi, “La vittoria contro lo Chaminade – commenta il presidente della Diaz Giuseppe Cortellino – ha portato entusiasmo ma soprattutto autostima in un gruppo che ha bisogno del conforto del risultato per tornare ad essere quello che tutti conosciamo. Domani ci attende una partita complicata perché sappiamo che affrontare il Real Dem non è mai facile”.

Seconda lunga trasferta per i biancorossi biscegliesi che di fronte si troveranno il sodalizio del presidente Enea capace di vincere entrambe le due gare disputate sino ad ora contro Chaminade e Sporting Venafro, “Sarà gara tosta dove i ragazzi dovranno avere coraggio in campo per portare a casa dei punti importanti. Una verifica immediata dopo Campobasso, l’ultima prima della sosta per capire cosa dovremo poi fare a partire dal 2021. L’unica incognita è quella legata alla condizione fisica – conclude il presidente Cortellino – perché ci troveremo a giocare la seconda gara in quattro giorni venendo da un periodo di lunga inattività. Dobbiamo superare ogni ostacolo, fare punti diventa fondamentale”.