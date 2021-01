Diaz in campo per il derby infrasettimanale contro le Aquile Molfetta

Nuovo impegno di campionato per la Diaz, domani 19 gennaio ore 19.45, al PalaDolmen contro le Aquile Molfetta in occasione del recupero della dodicesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Biancorossi reduci dalla sconfitta in casa dell’Itria, ma consapevoli di aver giocato una gara di valore, “Abbiamo disputato una grande partita – esordisce il presidente Giuseppe Cortellino – dimostrando di essere una squadra. Abbiamo peccato in qualche fondamentale, un fattore che va corretto, ma non è stato facile contro un ottimo avversario come l’Itria. Manca poco per fare il salto di qualità e la squadra sta lavorando bene su questo”. Domani al PalaDolmen arrivano le Aquile Molfetta, squadra costruita per vincere il campionato e piena zeppa di calcettisti con esperienza e qualità, come dimostra il secondo posto in classifica ad un punto dalla vetta, ma con una gara da recuperare. “Mi aspetto una bella gara – dichiara il presidente della Diaz – così come è stata quella di Cisternino. Affronteremo i nostri avversari a viso aperto proponendo gioco e cercando di sfruttare la vena realizzativa del nostro reparto offensivo”.

Diaz che dovrà fare a meno dello squalificato Angelo Cassanelli, espulso a Cisternino sabato scorso, ma il numero uno della Diaz non si nasconde e parla del girone di ritorno che si aspetta dai suoi, “La squadra adesso gira bene, sono convinto che ci divertiremo togliendoci delle soddisfazioni. A me piacciono le partite con tante emozioni e gol – chiosa Cortellino – e quindi vedo l’atteggiamento giusto, oltre ai buoni risultati che sono arrivati. Diremo la nostra ne sono certo”.

Diaz-Aquile Molfetta sarà trasmessa in diretta streaming da Puglia5 sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie a partire dalle ore 19.40.